Şam'ın doğusunda çatışmalar sürüyor

Cihatçıların Şam'ın doğusunda saldırı hazırlığında olduğu bildiriliyor.

Suriye ordusu Şam'ın doğusunda bulunan Harasta'daki araç üssünde cihatçı kuşatmasını kırarak 100'e yakın cihatçıyı öldürmüştü. Operasyonda 70 kadar Suriye'nin askerinin yaşamını yitirdiği de bildirilmişti.

Harasta'da Ahrar'uş Şam ve Feylak er-Rahman üyeleriyle çatışmalar sürerken, cihatçıların askeri üsse havan atışları ve füzelerle saldırmakta olduğu aktarılıyor.

Cihatçı saldırılarının büyük maddi hasar yarattığı, ancak ölüme sebep olmadığı bildiriliyor.

Suriye ordusu üsse yapılan saldırıları püskürtürken, cihatçıların saldırı hazırlığında olduğu ve bugün kapsamlı bir saldırı daha gerçekleştirebilecekleri söyleniyor.