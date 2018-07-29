Şam'dan Amman'a yıllar sonra ilk sivil uçuş

Suriye'nin başkenti Şam'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a yıllar sonra ilk sivil uçuş bugün gerçekleşti. Uçak Amman havalimanında su takıyla karşılandı.

Suriye hükümeti bugün başkent Şam'dan Ürdün'ün başkenti Amman'a yıllar sonra ilk sivil uçuşun yapıldığını duyurdu.

Al Masdar'ın haberine göre Suriye uçağı Amman'a inişi sırasında geleneksel su takı ile karşılandı.

Su takı kıdemli askerleri, yabancı devlet erkanını ve yeni havayollarını onurlandırmak üzere uygulanan bir havalimanı geleneği. Buna göre havalimanında gelen ya da giden uçaklar, yangın söndürme teçhizatıyla karşılıklı su sıkılarak oluşturulan bir su takıyla selamlanıyor.

Yıllar sonra iki başkent arasında ilk kez yapılan sivil uçuş, Suriye hükümetinin Ürdün sınırındaki stratejik Nassib Sınır Kapısında kontrolü sağlamasından birkaç hafta sonra bugün gerçekleşti.