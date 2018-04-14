Şam’da halk saldırıları protesto ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'da günün ilk ışıklarıyla birlikte saldırılar protesto edilmeye başlandı.

ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye başlattığı saldırıya karşı başkent Şam’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte protesto için halk toplanmaya başladı.

Suriyeliler başkentin Ümeyyed Meydanı’nda ülkelerine yönelik emperyalist saldırıyı protesto ediyor. Suriye, İran ve Rusya bayrakları taşıyan halk meydanda toplanarak alkışlar ve sloganlarla saldırıyı protesto ediyor. Meydanın çevresinde oluşturulan araba konvoyu da kornalarla protestoya katılıyor.

İçlerinde üniformalı erkekler, bir aktör, hukukçuların da yer aldığı Suriyeliler Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek sloganları atıyor.

Öte yandan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) Şam ve diğer kentlerde hayatın normal akışında sürdüğü haberini verdi ve Suriye’nin kentlerinden fotoğraflar paylaştı.