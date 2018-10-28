Şam Ulusal Müzesi 6 yıl sonra kapılarını yeniden açtı

Nisan ayında cihatçılardan kurtarılan Doğu Guta'da bulunan Şam Ulusal Müzesi altı tılın ardından kapılarını tekrar açtı. 30 binden fazla eserin bulunduğu müzedeki yapıtlar Suriye ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Suriye’de cihatçı çetelere karşı savaşın yedinci yılı geride kalırken, Suriye’nin yeniden inşası süreci de hızlanıyor. Kontrolün tamamen sağlandığı başkent Şam’da bulunan Şam Ulusal Müzesi, bugün kapılarını yeniden açtı. 1920 yılında kurulan müzede 30 binden fazla eser sergileniyor.

Tüm eserlerin sergileneceği belirten müze yöneticisi Ahmet Deeb, bu kapsamda tarih öncesi dönemin yanı sıra antik doğu, klasik ve islamiyet dönemi eserlerinin de görülebileceğini aktardı. Savaşın ardından önemli başyapıtların Suriye Ordusu tarafından kamyonlar ile taşınarak emniyetli bölgelere aktarıldığı belirten Deeb, Deyr ez Zor Müzesi’nde de benzeri bir işlemin gerçekleştirildiğini anlattı.

Doğu Guta’nın Nisan ayında cihatçılardan kurtarılması ile birlikte yeniden açılması gündeme getirilen müze için çalışmalar hızla tamamlandı.

PEK ÇOK ESER 'PUT' DENİLEREK TAHRİP EDİLDİ

Zengin bir tarihsel mirası olan Suriye, UNESCO'nun dünya mirası kabul ettiği altı bölgeye ev sahipliği yapıyor. Ancak cihatçıların eline geçen hemen her şehirde müzeler yağmalanıyor, tarihi mezar ve heykeller "put" oldukları gerekçesi ile tahrip ediliyor ya da yıkılıyor.

2015 yılında IŞID tarafından işgal edilen Palmira Antik Kenti Müzesi’nde de bazı antik eserler tamamen parçalanırken pek çoğu da yağmalanmış ve antik eser kaçakçılarına satılmıştı. Halep’te bulunan Bilim Müzesi ve Roma dönemi moaziklerine ev sahipliği yapan Maraa Müzesi de cihatçılar tarafından tahrip edilmişti.