Salvini'ye mafya bağlantılı siyasetçiden destek

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi mafya bağlantılı Giuseppe Scopelliti'nin desteklediği belirtiliyor. Scopelliti, 'Ndrangheta ile bağlantısıyla tanınıyor.

İtalya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini'nin ülkenin Calabria bölgesinde aldığı seçim desteğinin ardında Giuseppe Scopelliti'nin bulunduğu söyleniyor.

Eski Reggio Calabria Belediye Başkanı Giuseppe Scopelliti, İtalya'nın en kötü şöhreti mafyası 'Ndrangheta ile bağlantısıyla tanınıyor. 'Ndrangheta, Avrupa'da kokain ticaretinin neredeyse tamamını elinde bulunduruyor.

Mafya bağlantılı Scopelliti, belediye başkanlığı sırasında belgelerde sahtecilik yaptığı iddiasıyla Mart ayının ardından tutuklanmıştı.

MAFYA KARŞITI YAZARLA TARTIŞMIŞTI

The Guardian araştırması, Salvini ile mafya arasında doğrudan bağlantı bulamadı. Ancak Salvini'nin kişisel ilişkisi olan kimi kişilerin 'Ndrangheta ile bağları olduğu aktarılıyor.

Salvini'nin mafya bağlantılı isimlerle ilişkisi, özellikle mafya karşıtı kimi açıklamaları sebebiyle dikkat çekiyor. Salvini, mafya karşıtı yazar Roberto Saviano ile tartışma yaşamıştı.

Saviano'nun polis korumasını kaldıracağını söyleyen Salvini, Saviano'nun mafya tarafından tehdit ediliyor olması sebebiyle tepki çekmişti. Saviano, Gomorrah isimli bir kitapla Napoli'deki mafya yapılanmasını açığa çıkartmıştı.

'KARANLIK SİYASİ GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERLE ÇALIŞIYOR'

Calabria bölgesinde gazetecilik yapan Giovanni Tizian, Salvini'nin 5 yıl önce hiç desteği olmayan bölgede aldığı oylara dikkat çekerek, Salvini'nin bölgede "sorunlu olayları ve karanlık siyasi geçmişi olan isimlerle" çalıştığını aktardı. Tizian, 2011 yılından beri 'Ndrangheta'dan aldığı ölüm tehdidi sebebiyle polis korumasında.

Tizian, bölgeden "olabildiğince çok oy almak" isteyen Salvini'nin, Scopelliti'yi "hazine" gibi gördüğünü ve bu sebeple ilişki kurmaktan çekinmediğini söylüyor.

Salvini'nin sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmayı kabul etmedi.