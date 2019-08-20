Salvini’nin baskısının ardından İtalya’da başbakan istifa ediyor

İtalya’nın ırkçı içişleri bakanı ve başbakan yardımcısı Matteo Salvini’nin baskılarının üzerine Başbakan Giuseppe Conte istifa edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Matteo Salvini'nin "kişisel ve parti çıkarları" güttüğünü söyleyerek Salvini’nin sorumsuzluğunun İtalya’da yeni bir politik kriz yarattığını belirtti.

Irkçı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, koalisyon ortağı Conte'ye karşı kampanya başlatarak, bundan sonra Beş Yıldız hareketiyle beraber iş yapmayacaklarını duyurmuştu.

Salvini’nin ırkçı partisi Lig ve AB’ye muhalif Beş Yıldız Hareketi arasındaki koalisyon 14 ay önce kurulmuştu.

Bu gün mecliste konuşan Conte, Lig liderinin Mayıs ayında yapılan Avrupa seçimlerindeki başarısından bu yana "sandık başına dönme bahanesi aradığını" söyledi. Conte meclis konuşması sırasında Cumhurbaşkanı'na istifasını ileteceğini duyurdu.

Bu seçimlerde, Lig İtalya'daki oyların yüzde 34'üyle en üst sıralarda yer alırken, Beş Yıldız yaklaşık yüzde 17 oy aldı.

Conte ayrıca, Salvini'nin hükümetin işlevini baltaladığını söyedi.