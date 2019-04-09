Salvini: Türkiye’nin AB süreci tamamen iptal edilmeli

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İtalya, Almanya, Finlandiya ve Danimarka’daki aşırı sağ partilerin temsilcileri Milano’da bir araya geldi. Burada konuşan İtalya İçişleri Bakanı ve sağcı Lig Partisi Genel Başkanı Matteo Salvini ‘Türkiye’nin AB üyelik sürecinin askıya alınması yetmez, tamamen iptal edilmeli’ dedi.

İtalya, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'dan aşırı sağcı partiler, Avrupa Parlamentosu'nun mayıs ayında yapılacak seçimleri için kurdukları ittifakta bir araya geldi.

Milano’da yapılan “Sağduyulu bir Avrupa’ya doğru” başlıklı zirveye İtalya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, faşist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Jörg Meuthen ile Finlandiya’daki Finler Partisi’nden Olli Kotro ile Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen katıldı.

Salvini, düzenlenen basın toplantısında, yeni hareketin hedefinin Avrupa seçimlerini "kazanmak ve Avrupa’yı değiştirmek” olduğunu söyledi. Bugün AB’nin “birçok vatandaş ve halk için bir kabus olduğunu” savunan Salvini, “Yeni bir Avrupa rüyası için çalıştıklarını” söyledi.

Basın toplantısında bir gazetecinin, seçimleri kazanmaları halinde Avrupa’da ekonomiyi canlandırmak için ne yapacakları sorusuna karşılık Salvini, İtalyan ürünleri başta olmak üzere Avrupa ürünlerini koruyacaklarını, haksız rekabet yaratan anlaşmaları tekrar ele alacaklarını kaydetti.

Basın toplantısında Türkiye’den de söz eden Salvini “Türkiye bizim için hiçbir zaman Avrupa olmadı ve olmayacak” dedi. Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini söyleyen Salvini "AB Macaristan ve Polonya'ya yaptırımlar uygularken, Türkiye'ye milyarlarca avro veriyor. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınması yetmez, tamamen iptal edilmelidir” şeklinde konuştu.

Almanya’nın faşist partisi AfD lideri Meuthen da, "Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçü sıfır düzeyine indirmek istiyoruz. Gelecekte sadece AB sınırları dışında önceden bizden izin alanlar giriş yapabilecek” diye konuştu.

Meuthen, "Avrupa’daki çeşitliliği ve kültür zenginliğini korumak istiyorsak, Avrupa’da bir kale oluşturmak zorundayız” ifadesini kullandı.