Salvini Kırım referandumunun 'sahte' olduğunu söyleyen gazeteciye karşı çıktı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Kırım'ın Rusya'ya katılma kararı aldığı referanduma 'sahte' diyen gazeteciye karşı çıktı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Washington Post ile görüştü. Salvini, gazetenin Kırım'ın Rusya'ya katılma kararı aldığı referanduma "sahte" demesine karşı çıktı.

Salvini, Kırım nüfusunun büyük kısmının Rusya'ya dahil olmak istediğini belirterek, "sahte" iddiası için "Bu sizin görüşünüz. Bir referandum yapıldı ve halkın yüzde 90'ı Kırım'ın Rusya Federasyonu'na dönmesini istedi" diye konuştu.

Ukrayna'da yaşananlar için "sahte devrim" diyen Salvini, Kiev hükümetinin iktidara geldiği Maidan olaylarının "yabancı güçler tarafından desteklendiğini" dile getirdi.

İtalyan siyasetçi, Kırım'ın "tarihsel ve kültürel olarak" Rusya'nın parçası olduğunu savundu. Salvini, Rusya'ya yaptırımların "işe yaramadığını" ve kaldırılması gerektiğini savunuyor.

