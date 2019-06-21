Salvini: AB vergi azaltmalarıma müdahale ederse istifa ederim

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, daha önce gündeme getirdiği vergi azaltma politikasına dair Avrupa Birliği’nin her hangi bir müdahalesi olursa istifa edeceğini söyledi. İtalyan hükümetinin yeni bütçe politikasında Avrupa Birliği'nin itirazlarına rağmen kamu harcamaları artırılırken, vergileri düşürülüyor.

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