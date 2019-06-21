Salvini: AB vergi azaltmalarıma müdahale ederse istifa ederim

İtalya’nın “Avrupa Birliği karşıtı” hükümeti, açıkladığı bütçe planında vergi azaltma kararından geri dönmedi. Bütçe açığı fazlalaşan İtalya’ya yönelik AB’nin borç gerekliliklerini uygulamaya zorlayıp zorlamayacağı tartışılırken İçişleri Bakanı Matteo Salvini herhangi bir müdahale olursa istifa edeceğini söyleyerek AB’yi “tehdit etti”.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya verdiği söyleşide Salvini seçim vaatlerinden biri olan vergi indirimi uygulamasını yerine getireceklerini söyledi.
AŞAMALI VERGİYİ KALDIRMAK İSTİYOR
Salvini, yüzde 23 ila 43 arasında olan mevcut artan oranlı vergi sistemini ortadan kaldırıp yerine düz vergi sistemini getirmeyi amaçlıyor.
AB tarafıysa, uzun zamandır İtalya'yı kamu harcamalarının aynı seviyede kalması durumunda kaçınılmaz biçimde genişlettiği vergi indirimlerine karşı uyardı.
AB DÜZENLEMELERİNE UYMUYOR
Salvini’nin planına yönelik AB kurmayları, bu vergi paketinin İtalya’nın mevcut borç yükünü ağırlaştıracağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. İtalya’nın toplam borcu geçtiğimiz yıl GSYİH’sinin yüzde 132’si kadardı. AB düzenlemelerine göre bu oran yüzde 60’dan fazla olamaz.
Avrupa Komisyonu’nun 5 Haziran’da hazırladığı raporda, İtalya'nın verilen önerilere uymadığı ve daha fazla tasarruf karşıtı önlemlerin “İtalya'nın büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyebileceğini” aktarılmıştı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın “acı yaptırımları” uygulamamakta kararlı olduğunu söylemişti.