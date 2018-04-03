Salih Müslim son dakikada heyetten çıkarılmış

PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye 3 saat kala Kürt yetkililerin heyetinden çıkarıldığı iddia edildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da şubat ayı sonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim'in, geçen hafta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen heyette yer almasının planlandığı ancak görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldığı öne sürüldü.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Macron ile görüşmek üzere heyetle Paris'e giden Müslim, Fransız protokol yetkililerinin uyarısı üzerine Elysee Sarayı'ndaki Ortadoğu masası yetkilileri ve iç güvenlik danışmanları Müslim'in adını listeden çıkardı. Müslim ve heyetin gelişmeye tepki gösterdiği ancak buna rağmen görüşmeyi iptal etmedikleri öğrenildi.