Salih Müslim: ABD ‘güvenli bölge’ konusunda bize bir bilgi iletmedi

PYD Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, ‘Türkiye’nin içinde parmağının olacağı’ bir güvenli bölgeyi kabul etmeyeceklerini, BM ya da uluslararası bir gücün güvenli bölgede konumlanmasını benimsediklerini söyledi. Müslim ABD’den kendilerine ‘güvenli bölge’ konusunda bir bilgi iletilmediğini söyledi.

PYD Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Müslim, Türkiye'nin himayesinde kurulacak ya da "Türkiye'nin içinde parmağının olacağı bir güvenli bölgenin" kendileri tarafından hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini söyledi. Müslim, Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir gücün güvenli bölge şeklinde konumlanmasını, kendilerinin de benimsediğini ifade etti.

Yeni Özgür Politika'ya konuşan Müslim, "Güvenli bölge kavramı, Trump'ın bir twitiyle dile getirildi ama Türkiye 'benim himayemde olacak, bunu kuracağım, şöyle veya böyle yapacağım' diyor. Tabii ki bunların hepsi yalan. Kimse Türkiye'nin girişimini kabul etmiyor. Zaten Türkiye'nin Suriye meselesinde ne yapmak istediği başından beri belli. Türkiye işgal saldırısıyla bölgeyi kontrol edecek ve demografik yapıyı değiştirecek. İşgal edeceği bölgeye kendi istediği insanları yerleştirecek. Kürtleri yok edecek. Bunu yaparken de 'Bende 3 milyon mülteci var. Bunları yerleştireceğim' diyor. Bunu da başkalarının toprakları üzerinde, başkalarının parasıyla yapmak istiyor. Bunu kimse yutmaz, kimse de kabul etmez" dedi.

'ABD'LİLER BİZE GÜVENLİ BÖLGE KOUSUNDA HERHANGİ BİR BİLGİ İLETMEDİ'

Bahsedilen “güvenli bölge” konusunda kendilerine ABD'liler tarafından bir şey iletilmediği ve detaylar konusunda herhangi bir bilgilerinin kendilerine ulaşmadığını söyleyen Müslim, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li askeri yetkililerin bu konuyu görüşmüş olabileceğini de sözlerine ekledi.

"Biz de halkımız için güvenli bölge oluşturulmasını isteriz ama bu şekilde değil" diyen Müslim "Güvenli bölge Türkiye'nin himayesinde olmaz. Hatta Türkiye'nin bir parmağının içinde olduğu bir bölge güvenli olamaz. Türkiye işin içinde olursa bozar. Komploları sürekli devreye koyar. Biz hiçbir şekilde Türkiye'nin yapacağı veya içinde olacağı bir 'güvenli bölgeyi' kabul etmiyoruz" dedi.

Müslim "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından gözlem noktaları kurulabilir. Yine uluslararası bir güç yerleştirilebilir. Zaten böyle bir mekanizmayı da herkes biliyor. Ama bizim düşündüğümüz şu şekilde bu uluslararası bir konudur" diye konuştu.