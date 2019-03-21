Saldırıdan altı gün sonra Yeni Zelanda'da silah yasası değişikliği

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen silahlı saldırının ardından hükümet silah yasasında değişiklik yaptı. Buna göre, saldırı tüfekleri ve yarı otomatik askeri tarz silahların yasaklandığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıdan altı gün sonra ülkedeki silah yasasında değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler Yeni Zelanda başkenti Wellington'da düzenlenen basın toplantısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından duyuruldu.

"Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz" diyen Ardern, yeni yasa kapsamında internetten satın alınmış silahların sahiplerinin bilgilerini polisle paylaşacağını söyledi.

SİLAHLARINI TESLİM ETMEYENLERE 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yeni yasalara göre, silahların teslimi için verilen yasal süre içerisinde ilgili makamlara herhangi bir geri bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenler, 3 yıla kadar hapis cezasına veya 4 bin dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca değişikliklerle birlikte tüm askeri stil yarı otomatik silahların ve Yeni Zelanda'daki saldırı tüfeklerinin de yasaklandığı açıklandı.

"UYUM İÇİN BAŞÖRTÜSÜ"

Öte yandan yaşanan saldırının ardından ülkede bir grubun önümüzdeki cuma günü destek amaçlı başörtüsü takma kampanyası başlattığı öğrenildi. Buna göre cuma günü kampanyaya katılan kadınlar bir günlüğüne dayanışma amaçlı başörtüsü takacaklar. Kampanyanın adı ise "Uyum İçin Başörtüsü" olarak duyuruldu.