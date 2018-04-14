Saldırıda hedef alınan yerler belli oldu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi hedef alan saldırısında Şam’da 9, Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu belirtiliyor. Saldırıda atılan birçok füze hava savunma sistemleri tarafından engellendi.
İHA
Cumartesi, 14 Nisan 2018 10:00

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıda hedef aldığı noktalar belli oldu.

Saldırıda Şam’da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu belirtiliyor.

ABD’nin Tomahawk atışları gerçekleştirdiği, bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. 

Suriye'de vurulduğu belirtilen hedefler şöyle: 

- Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - Şam 
- Hava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlası 
- Mezze askeri havaalanı

-  Özel Kuvvetler - Şam 
- Doğu Qalamoun`daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesi 
- Alkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerler
- Daraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssü 
- Yarmouk üssü 
- Homs kırsalında drenaj depoları 
- İran üssü Tal Mari’de