Saldırıda hedef alınan yerler belli oldu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi hedef alan saldırısında Şam’da 9, Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu belirtiliyor. Saldırıda atılan birçok füze hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

İHA