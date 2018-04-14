Saldırıda hedef alınan yerler belli oldu

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıda hedef aldığı noktalar belli oldu.
Saldırıda Şam’da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu belirtiliyor.
ABD’nin Tomahawk atışları gerçekleştirdiği, bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.
Suriye'de vurulduğu belirtilen hedefler şöyle:
- Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - Şam
- Hava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlası
- Mezze askeri havaalanı
- Özel Kuvvetler - Şam
- Doğu Qalamoun`daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesi
- Alkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerler
- Daraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssü
- Yarmouk üssü
- Homs kırsalında drenaj depoları
- İran üssü Tal Mari’de