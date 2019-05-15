Sakine Cansız dosyası yeniden açılıyor: MİT'in rolü soruşturulacak

Paris'te 2013 yılında PKK'li Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesi olayının yeniden soruşturulacağı, cinayetlerde MİT'in rolü olup olmadığının inceleneceği bildirildi.

Fransa'da 2013 yılında öldürülen PKK'li Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'le ilgili yeniden inceleme başlatılıyor.

AFP'nin haberine göre, ailelerden birinin avukatlığını yapan Antoine Comte, "Bu tarihi bir karar. Bu, Fransa’da talimatı yurtdışından verilerek gerçekleştirilen siyasi suikastların cezasız kalmasının sona erdiğini gösteriyor. Savcılar, davanın şüphelinin ölümü ile bitmediğini kabul ettiler ve yabancı bir devletin katılımı da dahil olmak üzere tüm unsurları inceleyecekler" ifadelerini kullandı.

Tutuklu tek katil zanlısı Ömer Güney, dava başlamadan birkaç hafta önce 2016 sonunda cezaevinde şüpheli bir şekilde ölmüş ve hakkındaki dava da fiilen düşmüştü.

MİT SUİKASTLA İLGİSİ OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ölen isimlerin ailelerinin talebi üzerine, işlenen cinayetlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) rolünün olup olmadığı incelenecek.

MİT ise, Ocak 2014'te yayımladığı resmi açıklamayla, suikastla bir ilgisi bulunmadığını belirtmişti.

MİT üyelerinin üçlü cinayete "karıştığı" sonucuna varan Fransız makamlarıysa, cinayete dahil olduklarını iddia ettikleri MİT üyelerinin kurum tarafından mı görevlendirildiklerini, yoksa kendi inisiyatifleriyle mi dahil olduklarını tespit edememişti.