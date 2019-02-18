Sağcı AP milletvekilleri Venezuela’ya alınmadı

Avrupa Parlamentosu’ndaki sağcı milletvekillerinden 6 kişilik bir heyet, Guaido’nun daveti üzerine gittikleri Venezuela’ya alınmadı. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, AP üyelerini provokasyondan kaçınmaları için birkaç gün önceden diplomatik kanallarla uyardıklarını dile getirdi.

Avrupa’nın sağ partilerinin temsilcilerinden oluşan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 6 kişilik bir grup, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere gittikleri Venezuela’ya alınmadı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sözkonusu AP üyelerini provokasyondan kaçınmaları için diplomatik kanallarla günler öncesinden uyardıklarını açıkladı.

Venezuela’ya giden AP üyeleri salı gününe kadar ülkede kalarak Guaido ile görüşmeyi planlıyordu.

Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine Venezuela'ya gitti. Simon Bolivar Havaalanı'nda pasaportları alınan AP üyeleri, bir süre burada bekletildikten sonra Iberia Havayolları'na ait bir uçakla geri gönderildi.

İspanya’daki sağcı Halk Partisi üyelerinden Gonzalez Pons, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkan Guaido tarafından ülkeye davet edilen ilk uluslararası heyet olduklarını” yazdı ve “Bugün kovuluyoruz. Yarın özgür bir Venezuela’ya geleceğiz” ifadesini kullandı.

AB'Yİ ULUSLARARASI TEMAS GRUBU'NDAN ÇIKMAYA ÇAĞIRDI

Pons, Venezuela’dan sınır dışı edilmelerinin “seçeneklerin tükendiğini kanıtladığını” ileri sürerek AB’nin ve İspanya’nın Uluslararası Temas Grubu’ndan çıkmasını istedi.

“Uluslararası Temas Grubu” şubat ayı başında Avrupa Birliği, 8 AB ülkesi ve dört Latin Amerika ülkesi tarafından kurulmuştu. Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptıkları ortak açıklamada “Venezuela’nın geleceğine Venezuela halkının karar vermesi için siyasi ve barışçıl sürece katkı sunmak” amacıyla bir araya geldiklerini duyurmuştu.

'VENEZUELA AVRUPA'NIN AŞIRI SAĞININ ÜLKEDE BARIŞ VE İSTİKRARI BOZMASINA İZİN VERMEYECEK'

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AP üyelerinin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceği konusunda günler öncesinden resmi diplomatik kanallar yoluyla uyarıldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arreaza, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin anayasal hükümeti Avrupa’nın aşırı sağının apaçık müdahaleci eylemlerinden bir diğeriyle ülkede barışı ve istikrarı bozmasına izin vermeyecek” dedi.

ABD, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'ya AB'nin verdiği desteği artırmasını talep ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'yi "Guaido'yu Venezuela'nın tek meşru devlet başkanı olarak tanımaya" çağırmıştı.

Avrupa Parlamentosu, 31 Ocak'ta yapılan bir oylamayla AB ülkelerini Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımaya çağıran ve bağlayıcılığı olmayan bir kararı kabul etmişti.