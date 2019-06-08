S-400'lerle ilgili Pentagon'dan bir tepki daha

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin Türkiye’nin askerleri uzmanlarını S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.
Washington’un Türkiye ile stratejik ortaklığa ve diyaloğa büyük değer verdiğini söyleyen Lord, “Ancak ABD, Türkiye’nin S-400 sistemleri ile ilgili eğitim için personel gönderdiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. S-400’ler F-35’lerle uyumlu değil. Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik” dedi.
'HENÜZ GERİ DÖNÜLEMEYECEK NOKTAYA GELMEDİ'
Bunun yanında atılan adımlardan hiçbirinin şimdiye kadar geri dönülemeyecek noktaya getirmediğini vurgulayan Lord, “Eğer Türkiye S-400’lerin alımından vazgeçme kararı alırsa biz program kapsamındaki olağan faaliyetlerin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.
TÜRKİYE F-35 YUVARLAK MASA TOPLANTISINA ALINMIYOR
Pentagon yetkilisi, Türkiye’nin önümüzdeki çarşamba yapılması planlanan F-35’lerle ilgili yıllık yuvarlak masa toplantısına katılmayacağını özel olarak vurguladı ve programla ilgili norm güncellemelerinin de Türkiye’nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini ifade etti. Lord, tüm bunların ‘Türkiye'nin F-35 program yönetim faaliyetlerine katılımının düzenli bir şekilde sona ermesinin kolaylaştırılması amacıyla’ yapıldığına dikkat çekti.
Türkiye'nin alınmayacağı söylenen toplantının tam adı "F-35 Yıllık CEO Yuvarlak Masa Toplantısı" F-35 programı katılımcılarının üst düzey yöneticilerinin biraraya geldiği bir değerlendirme toplantısı olduğu ve yıllık olarak yapıldığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin toplantıya katılmayacak olması oldukça ciddi bir gelişme olarak görülebilir.