S-400'lerle ilgili Pentagon'dan bir tepki daha

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye’nin askerlerini S-400 sistemleri ile ilgili eğitim için Rusya’ya gönderme kararının ABD’yi hayal kırıklığına uğrattığını ancak geri dönülmez noktada olunmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin Türkiye’nin askerleri uzmanlarını S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili eğitim için Rusya’ya gönderme kararından hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Washington’un Türkiye ile stratejik ortaklığa ve diyaloğa büyük değer verdiğini söyleyen Lord, “Ancak ABD, Türkiye’nin S-400 sistemleri ile ilgili eğitim için personel gönderdiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. S-400’ler F-35’lerle uyumlu değil. Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik” dedi.

'HENÜZ GERİ DÖNÜLEMEYECEK NOKTAYA GELMEDİ'

Bunun yanında atılan adımlardan hiçbirinin şimdiye kadar geri dönülemeyecek noktaya getirmediğini vurgulayan Lord, “Eğer Türkiye S-400’lerin alımından vazgeçme kararı alırsa biz program kapsamındaki olağan faaliyetlerin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE F-35 YUVARLAK MASA TOPLANTISINA ALINMIYOR

Pentagon yetkilisi, Türkiye’nin önümüzdeki çarşamba yapılması planlanan F-35’lerle ilgili yıllık yuvarlak masa toplantısına katılmayacağını özel olarak vurguladı ve programla ilgili norm güncellemelerinin de Türkiye’nin katılımı olmadan gerçekleştirileceğini ifade etti. Lord, tüm bunların ‘Türkiye'nin F-35 program yönetim faaliyetlerine katılımının düzenli bir şekilde sona ermesinin kolaylaştırılması amacıyla’ yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin alınmayacağı söylenen toplantının tam adı "F-35 Yıllık CEO Yuvarlak Masa Toplantısı" F-35 programı katılımcılarının üst düzey yöneticilerinin biraraya geldiği bir değerlendirme toplantısı olduğu ve yıllık olarak yapıldığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin toplantıya katılmayacak olması oldukça ciddi bir gelişme olarak görülebilir.