S-400'lerin Türkiye'ye teslim edileceği tarih açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini söyledi.
Sputnik'in haberine göre gazetecilerin Türkiye’ye S-400 sevkıyatının ne zaman başlayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kojin "2019 sonuna yaklaşırken" ifadesini kullandı.
Kojin, sevkıyatın 2019 ortasında yapılabileceği iddialarını da doğrulamadı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını belirtmişti.