S-400'lerin sevkıyatı sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Rusya'dan Türkiye'ye S-400'lerin ilk teslimatıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Teslimatın farkındayız. F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi' dedi. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, ABD'nin F-35'le ilgili pozisyonu değişmedi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la önümüzdeki saatlerde telefon görüşmesi yapacağını belirten Esper, bu görüşmenin ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

Akar S-400'lerin sevkıyatıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada ABD'den Patriot tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

ABD daha önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı.