S-400 üreticisi: Sistem, Hindistan’a planlanan tarihte ulaşacak

Rus silah üreticisi Almaz Antey, Hindistan’a gönderilecek olan füze sisteminin ulaşacağına dair güvenlerinin tam olduğunu açıkladı. S-400 sisteminin Hindistan tarafından satın alınması, ABD'nin tepkisini çekmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘S-400’e olan ihtiyaçlarını ABD’ye izah ettiklerini’ söylemişti. Mike Pompeo’nun Yeni Delhi ziyareti sırasında da gündeme gelen S-400 satışına dair, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’a yönelik yaptırımların uygulanabileceğini söylemişti.

S-400’leri imal eden silah üreticisi Almaz Antey’se konuya dair Economic Times’a yaptığı açıklamada, imalat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini ve gönderilecek olan füze sisteminin ulaşacağına dair güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Hindistan, Rusya’yla yaptığı anlaşmaya göre 5 adet S-400 bataryası alacak.