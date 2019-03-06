S-400 krizinde son raunt: F-35 anlaşması masada

Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması halinde Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmamasını önereceğini açıklayınca, yeni bir pazarlık gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alma planından vazgeçmemesi halinde, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma kararını gözden geçireceklerini Ankara'ya bildirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "S-400 (füzelerini) alması halinde F-35 programına katılımını gözden geçireceğimiz ve gelecekte muhtemel diğer silah satışlarını da riske atacağı konusunda Türkiye'yi açıkça uyardık" dedi.

Açıklama, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı ABD'li Orgeneral Curtis Scaparrotti'nin, Washington'a Rusya'dan S-400 füzeleri alma planından vazgeçmediği sürece Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta S-400 alımından geri adım atmayacaklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Kusura bakmayın, biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş" diye konuşmuştu.

Öte yandan Ankara'da geçtiğimiz günlerde Patriot ve S-400 konusundaki trafiğin arttığı belirtildi. Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Patriot füzeleri için müzakerelerin başladığını söyledi. Çavuşoğlu, S-400 alımından ise vazgeçmeyeceklerini yineledi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer Türkiye'ye geldi. İkilinin Ankara'daki temaslarında bu iki konu ele alındı. Müzakerelerde hangi noktaya gelindiği ise bilinmiyor.

Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı. S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. İlk F-35 savaş uçaklarının ise 21 Haziran'da Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.