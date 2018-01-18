Rusya'yla yeni domates krizi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Türk şirketlerin sattığı domateslerle ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Kasım'da yeniden başladığı Türkiye'den domates ithalatında yeni pürüz çıktı. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türk şirketlerinin kendi ürünleri dışındaki ürünleri de tedarik ettiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre domates üreticilerini denetlemek üzere Türkiye'ye gelen ve aralık sonunda çalışmalarını tamamlayan Rosselhoznadzor uzmanlarından Rusya'ya Türkiye'den domates ithalatıyla ilgili uyarı geldi.

Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, Rus pazarına domates satmalarına izin verilen bazı Türk şirketlerinin Rusya'ya sadece kendi ürünlerini tedarik etmiyor olabileceklerinden şüphe duyulduğunu belirtti.

'LİSTE ANKARA'YA GÖNDERİLECEK'

Berlin’de basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dankvert, ''Türkiye'den Rusya’ya domates tedarik etmelerine izin verdiğimiz bazı şirketlerin, sadece kendi ürünlerini tedarik etmiyor olabileceği konusunda şüpheler mevcut” diye konuştu.

Dankvert, söz konusu şirketlerin listesinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini sözlerine ekledi.