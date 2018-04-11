Rusya'yla İsrail arasında 'Suriye' görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'yi görüştü.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in talebi üzerine Rusya ile İsrail arasında Suriye görüşmesi gerçekleşti.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Suriye'yi istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmasını talep etti.

Görüşmede İsrail'in T-4 askeri hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı da ele alındı. İran askerlerinin öldüğü saldırının ardından İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurmuştu.

İsrail kabinesi bugün Suriye'ye muhtemel saldırı ve İran'ın İsrail'e karşılık vermesi ihtimalini değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı yapmıştı.