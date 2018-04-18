Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar: ABD yönetiminde kafa karışıklığı

​Beyaz Saray ile BM Temsilcisi Haley arasında Rusya’ya yaptırımlar konusunda yaşanan görüş ayrılığı bir fikir çatışmasına dönüştü.

Beyaz Saray ile ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley'in Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlara dair açıklamaları arasındaki tutarsızlık gerginliğe yol açtı.

‘ANLIK KAFA KARIŞIKLIĞI’

Çatlama, Salı günü Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un Haley'in açıklamalarını "anlık kafa karışıklığı" olarak nitelemesinin ardından açık bir çatışmaya dönüştü. Haley ise kendisini savunarak herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadığını belirtti.

BM temsilcisi Nikki Haley'in Rusya'ya yeni yaptırımlar geleceğini açıklamasının, böyle bir şeye henüz karar vermemiş olan Trump'ı oldukça kızdırdığı söyleniyor.

Yetkililerin aktardığına göre Beyaz Saray, yaptırımlara dair karar değişikliğini Haley'e haber vermedi. Kamuya yansıyan anlaşmazlık Trump'ın dış siyaseti adına kimin konuştuğu sorusunu da beraberinde getirdi.

Trump'ın geçen ay Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson'ı kovmasıyla birlikte Haley dış siyasetin öncü figürü konumuna geldi.

TRUMP-HALEY GERGİNLİĞİ

Yaşanan iletişimsizliğin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dostluk kurmak istediğini açıklayan Trump ile Rusya'ya dair sert açıklamalarıyla bilinen Haley arasındaki gerginliğin olduğu iddia ediliyor.

Rus basını ise, Trump yönetiminin Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yeni yaptırımların henüz gündemde olmadığını dair bilgilendirme yaptığını belirtti.