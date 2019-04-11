Rusya'nın Tel Rıfat'tan çekildiği iddia edildi

El Arabiya televizyonu dün Rus Askeri Devriyesinin Tel Rıfat'tan çekildiğini duyurdu. TSK'nın doğudaki Kartah köyüne büyük bir kuvvet konuşlandırdığı iddia ediliyor.

Kuzey Halep kırsalındaki stratejik yerleşim yeri olan Tel Rıfat'taki Rusya Askeri Devriyesinin dün çekildiği bildirildi. Haberi El Arabiya televizyonu verdi.

Tel Rıfat Suriye Arap Ordusu (SAA) ve Kürt Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) ortak kontrolünde bulunuyor. Kentte geçen yıl Türkiye'nin Afrin'e müdahalesinden sonra göç eden binlerce insan bulunuyor.

Haberi yerel kaynaklara dayandıran El Arabiya, Rusya birliklerinin çekilmesinin ardından SAA'nın Tel Rıfat ve çevresindeki konumunu güçlendirdiğini bildirdi.

DAHA ÖNCE RUSYA DURDURDU

Suriye “muhalif” kaynakları da Türkiye ordusunun Tel Rıfat'ın doğusundaki Kartah köyüne birkaç zırhlı araç dahil çok büyük bir kuvvet konuşlandırdığını bildirdi. Habere göre, bu adımın Rus güçlerin çekilmesiyle çakışması, yerel halkın korkularını yoğunlaştırdı. Geçen yıl Türk yetkililer Afrin'den sonra Tel Rıfat'a girileceğini söylüyordu. Ancak o dönem bölgeye Rus Askeri devriyesi konuşlandırıldı.

El Arabiya'nın iddiaları herhangi bir Rus kaynak tarafından onaylanmadı ya da yalanlanmadı. İddiaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da yaptığı görüşmeden iki gün sonraya denk gelmesinin de dikkat çektiği belirtiliyor. Erdoğan ve Putin Suriye'deki durumu da değerlendirmişti.

Erdoğan'ın Moskova'ya uçmadan önce yaptığı açıklamada söylediği “Bütün sınır boyundaki hazırlıklarımız olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız” sözleri akıllara Ankara'nın Suriye'de yeni bir operasyon hazırlığı olduğu ihtimalini getirmişti. Rus TASS ajansı haberi “Türkiye yeni bir operasyona hazır, Rusya ile görüşecek” başlığıyla duyurmuştu.