Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine İHA'larla saldırı

Rusya, Suriye'deki iki askeri üslerine 13 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda Rus askerlerinin yaralanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi. Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.