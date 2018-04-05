Rusya'nın sınır dışı ettiği ABD'li diplomatlar elçilikten ayrılıyor

Rusya'nın sınır dışı kararı aldığı ABD'li diplomatların ilk bölümü elçilikten ayrıldı.

Rusya'nın ABD'li diplomatlara ülkeden ayrılmaları için tanıdığı süre sona erdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'li diplomatlar ve aileleri bu sabah saatlerinde 3 otobüs ve 1 minibüs ile Moskova'daki Washington Büyükelçiliği'nden havalimanına doğru yola çıktı.

İngiltere'nin Skripal'lerin zehirlenmesinden Rusya'yısorumlu tutması sonrası ABD ve 20'den fazla ülke toplamda 150'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya da misilleme olarak bu ülkelerin diplomatlarını sınır dışı etmeye karar vermişti.