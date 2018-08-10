Rusya'nın gıda ambargosunun Almanya'ya 'etkisi sınırlı'

Rusya'nın dört yıldır uyguladığı gıda ambargosunun Almanya'nın tarım sektörüne etkisi sınırlı oldu.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Rusya'nın yaptırımlara karşılık olarak Ağustos 2014'ten bu yana, dört yıldır, uyguladığı gıda ambargosunun Almanya'nın tarım endüstrisine etkisi sınırlı oldu.

Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki en büyük gıda ihracatçısı olan Almanya'nın en ağır etkilenen ülke olması beklenirken, Almanya Tarım Bakanlığı dört yıllık ambargonun gıda üretimi ve piyasa fiyatları üzerinde "çok sınırlı bir etkisi olduğunu" açıkladı.

Açıklamada, "Model tahminleri Almanya'da tarımsal gelirin, ambargodan dolayı, 2015 yazında maksimum yüzde 0,3 düşüş yaşadığını, gıda sektörünün ise yüzde 0,4'lük daralma kaydettiğin gösteriyor. Bu etkinin şimdiye kadar azalmış olması gerekir" değerlendirmesi yapıldı.

