Rusya'nın BM temsilcisi: Amacımız daha büyük bir savaşı engellemek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus hükümetinin önceliğinin "savaş tehlikesinden kaçınmak" olduğunu belirtti.
New York'taki Birleşmiş Milletler binasında gazetecilere konuşan Nebenzya, "Geri dönülemez bir noktaya gelinmemesini, ABD ve müttefiklerinin egemen bir devlete karşı askeri eyleme geçmemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rus temsilci, amaçlarının "daha büyük bir savaştan kaçınmak" olduğunu vurguladı.
ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'ye karşı askeri seçenek kullanma tehdidinde bulunmuştu, Suudi Arabistan da, olası ABD saldırısına destek olacağını açıklamıştı.