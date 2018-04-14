Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD ve müttefiklerin Suriye’deki eylemleri, uluslararası ilişkilerde serserilik

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'deki son gelişmeler sonrası Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı. Toplantıda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya "ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor" ifadesini kullandı.

BMGK, Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı.

Toplantıda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya "ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor" ifadesini kullandı.

Nebenzya, "ABD ve müttefikleri uluslararası hukuku küçümsediklerini ısrarla göstermeye devam ediyor. ABD ve müttefikleri Suriye'nin kalkınma sürecine yardım etmeyi reddederek işi ülkenin parçalanmasına doğru götürüyor. ABD ve müttefikleri Suriye'deki çatışmaları 24 saat içinde durdurabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Nebenzya, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki eylemlerinin ise uluslararası ilişkilerde serserilik" olduğunu söyledi.