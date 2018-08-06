Rusya'dan Yunanistan'a nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak nota verdi. Notanın gerekçesi Atina'nın iki Rus diplomatı sınırdışı etmesi ve diplomat olmayan iki Rus vatandaşa ülkeye giriş yasağı getirmesine dayanıyor. Yunanistan söz konusu dört kişiye yönelik yaptırımları Yunan yetkililere rüşvet vermeye kalkışmaları ve Makedonya'nun NATO'ya üye olmasına izin verecek anlaşmanın bozulması için çalışmaları iddialarıyla gerekçelendirmişti.

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