Rusya'dan 'YPG' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriyeli Kürtlerin Beşar Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD ülkeden çekilmeye hazırlandığı için Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini söyledi. Verşinin "Şam ve Kürtler arasındaki bu diyaloğu destekliyoruz" diye konuştu.

DW Türkçe'nin haberine göre, "ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından en olacak?" diye soran Verşinin "Suriye'nin kuzeybatı bölümünde sahada yabancı birliklerin olmaması durumunda bence en iyi çözüm Kürtler ile Esad arasında bir diyaloğun başlaması" dedi. Verşinin "Kürtler Suriye nüfusunun bir parçası... Şam ve Kürtler arasındaki sorunları biliyoruz ancak bence diyalog ile bir çözüm sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Pazar günü başkent Şam’da yaptığı açıklamada ABD'nin ona bel bağlayan grupları korumayacağını söyledi. Esad, YPG'yi ima ederek "Amerikalılar sizi takas aracı olarak cepte tutacak ve buna çoktan başladılar bile" derken, "Kendi ülkeniz dışında kimse sizi korumayacak" ifadelerini kullandı.