Rusya'dan Venezuela'ya asker gönderme iddialarına yalanlama

Venezuela'da ABD yanlısı muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından Rusya'nın Venezuela'ya 400 asker yolladığı iddialarına yalanlama geldi.

Venezuela'da ABD yanlısı muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından Rusya'nın Venezuela'ya 400 asker yolladığı iddialarına Rusya'dan yalanlama geldi.

Dün, Reuters tarafından öne sürülen haberde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2 korgeneral 10 uzman olmak üzere 400 askerin Venezuela'ya gönderildiği bildirilmişti.

Habere ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulunan Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Rus özel güvenlik şirketlerinin Venezuela'daki varlığı hakkında bir şey bilmiyorum. Bu yeni bir yalan haber" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da iddiaları doğrulamamıştı.