Rusya'dan uyarı: Gürcistan'ın NATO üyeliği çatışmayı tetikler

Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin 'korkunç bir çatışmayı' tetikleyeceğini belirterek, ittifak üyesi ülkelere uyarıda bulundu.

Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin 'korkunç bir çatışmayı' tetikleyeceğini belirterek, ittifak üyesi ülkelere uyarıda bulundu.

Kommersant gazetesine röportaj veren Medvedev, NATO'nun Ukrayna ve Gürcüstan ile yakın ilişkiler kurmasının öngörülmedik sonuçları olabileceğini belirterek, "(Gürcistan'ın NATO'ya girmesi) Korkunç bir çatışmayı tetikleyebilir. Bunu neden yaptıklarını anlayamıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Temmuz ayında Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinin karar metnindeki Gürcistan ile ilgili bölüme değinen Medvedev, "Gürcistanı üye olarak kabul etme hedefini onaylayan son NATO kararına gelecek olursak, buna ne denebilir ki? Mutlak olarak sorumsuz ve barışı tehdit eden bir pozisyon" diye konuştu.

Rusya, 2008 yılında GÜrcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'ya girmiş ve bu bölgelerde askeri üsler kurmuştu. Rusya, bağımsız devletler olarak tanıdığı Güney Osetya ve Abhazya'daki askeri varlığını "yerel halkın istediği"ne bağlarken, ABD ve AB ülkeleri bunu işgal olarak tanımlıyor.

