Rusya'dan Ukrayna'ya yeni yaptırımlar

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, özel yaptırımlara tabi tutulan Ukraynalı vatandaş ve şirketler listesini genişletti.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, özel yaptırımlara tabi tutulan Ukraynalı vatandaş ve şirketler listesini genişletti. Medvedev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili kararı imzaladım. Bu, Rusya devletinin, şirketlerinin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak için yapıldı" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre hükümetten yapılan açıklamada, yaptırım listesine Ukrayna'dan 200'den fazla vatandaş ve şirketin eklendiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da bu ülkenin 322 vatandaş ve 68 şirketine karşı önlemler almıştı.

Yaptırım listesinde yer alanlar arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Vasiliy Gritsak, Ukrayan Savunma Bakanı Stapan Poltorak, radikal politikacılar Dmitriy Yaroş ve Oleg Lyaşkov, eski başbakanlar Yuliya Timoşenko ve Arseniy Yatsenyuk yer alıyor.

Yeni kararla listeye Ukrayna Anayasa Mahkemesi hakimleri, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi ve diğer devlet kurumlarının çalışanları ile bazı politikacılar, işadamları ve askerler dahil edildi.

Yaptırımların, listede yer alan isimlere ait Rusya'daki banka hesaplarının ve diğer varlıklarının dondurulmasını öngördüğü ifade edildi.

KARŞILIKLILIK İLKESİ

Yaptırım kararı, Kiev'in yaptırımlarına yanıt niteliğini taşıyor. Ukrayna, Eylül 2015'te Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı, sonraki senelerde bu yaptırımları uzatıp genişletmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın yaptırım kararını iptal etmesi durumunda Rusya'nın da yaptırımlardan vazgeçeceğini açıklamıştı.