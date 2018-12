Rusya'dan Türkiye'ye Kırım uyarısı: Aşırı unsurları desteklemeyin

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Rusya'nın "aşırı unsur" olarak tanımladığı ve yasadışı ilan ettiği Kırım Tatar Meclisi'nin liderlerinden Mustafa Cemilev'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesini Sputnik'e değerlendirdi.

Muradov, "Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulayan aşırılık yanlısı güçlere verilen desteği Rusya'ya karşı yapılan tehlikeli bir hamle olarak nitelendirebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Tarih boyunca Türkiye'deki "hükümet yanlısı elit tabakanın Rusya'nın toprak bütünlüğünü sorgulamasının" her zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını ve her şeyden önce Türkiye için kötü sonuçları olduğunu söyleyen Muradov, şu şekilde konuştu:

"Meclis gibi bir kuruluşun uzun süredir olmadığını hatırlatmak isterim. Kırım Tatarları kurultay düzenledi ve orada Kırım Müftüsü Emirali Ablayev'in başkanlığında yeni yönetim organı Şura seçildi, bu nedenle Cemilev bir sahtekâr olup, Kırım Tatarları da dâhil olmak üzere tüm Kırımlılara yönelik düşmanca bir tutumla aşırıcılık faaliyetlerinde bulunuyor."

Çavuşoğlu, Muradov'un sert açıklamalarına konu olan görüşmeye ilişkin Twitter'dan şu paylaşımı yapmıştı:

#KırımTatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu'yla #Doha'daki görüşmemizde Kırım Tatarlarına desteğimizin her zaman devam edeceğini vurguladık.

Emphasized #Turkey’s support for Crimean Tatars at our meeting in #Doha w/ #CrimeanTatar Turks' leader Mustafa Kırımoğlu. pic.twitter.com/z51VtG2FCv

