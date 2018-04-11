Rusya'dan Trump'ın tehdidine ilk yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ve Suriye'ye yönelik saldırı tehdidine ilk yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" tehdidi sonrası ilk yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Akıllı füzelerin, birkaç yıldır kendi topraklarında uluslararası terörle mücadele eden meşru hükümete doğru değil, teröristlerin bulunduğu tarafa doğru uçması gerekir" dedi.

Zaharova, "Peki, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarına akıllı füzelerin kimyasal silah kullanımına ilişkin tüm kanıtları imha edebileceği uyarısı yapıldı mı? Yoksa tüm bu düşüncelerin amacı, akıllı füze saldırısıyla provokasyonun izlerini ortadan kaldırmak ve OPCW uzmanlarının kanıt niteliğinde arayacağı bir şey bırakmamak mı?" ifadelerini kullandı.