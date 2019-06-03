Rusya'dan Trump’a: İdlib'in sorumluluğu Türkiye'de

ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki bombardımanların sonlandırılması çağrısına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’ deki 'teröristlerin kabul edilemez saldırılarının önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini' söyledi. Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’deki saldırılarıyla sivillerin ölümüne neden olduğunu duyduğunu ileri sürmüş ve saldırıların durdurulması çağrısı yapmıştı.

​Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “İdlib’de hala eskisi gibi çok fazla terörist ve militan toplanmış durumda. Burayı saldırılar için kullanıyorlar. Sivil mevzilere olduğu gibi Rus askeri mevzilerine yönelik de saldırgan eylemlerde bulunuyorlar. Bu kabul edilemez” dedi.

'SORUMLULUK TÜRKİYE'DE'

Sputnik'in haberine göre Peskov, Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve "Türkiye’nin teröristlerin İdlib’den saldırı gerçekleştirilmesini önleme sorumluluğu olduğunu" vurguladı.

Peskov, “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.