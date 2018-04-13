Rusya'dan Telegram'a yasak

Rusya yargısı mesaj şifreleme kodlarını istihbaratla paylaşmak istemeyen Telegram'ın yasaklanmasına karar verdi.

Moskova'da bir mahkeme, Rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor'un şikayeti üzerine şifre çözümlerini Rus istihbaratıyla paylaşmayan Telegram’ın yasaklanmasına hükmetti.

Roskomnadzor, "terör örgütlerinin kullanılabileceği" gerekçesiyle Telegram’dan şifre çözümlerini paylaşmasını talep etmişti. Ancak 20 Mart’ta iki haftalık süre tanınan Telegram, gizlilik kararı nedeniyle Roskomnadzor'un talebini yerine getirmedi. Bunun üzerine Telegram'a dava açılmıştı. Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor'un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov mahkeme kararını eleştirerek kararın "Rus yargısının devletin çıkarlarına tabi olduğunu gösterdiğini" söyledi. Durov, daha önce de "Telegram, kapatılmasına yönelik tehditlere rağmen gizlilik politikasını korumaya devam edecektir. Telegram özgürlük ve gizlilik haklarını savunacaktır." açıklamasını yapmıştı.

2013 yılında kurulan şifreli mesajlaşma servisi Telegram dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılıyor.