Rusya'dan Suriye açıklaması: Sonraki saldırıda karşı koyacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'ye yapılacak sonraki bir saldırıya karşı koyacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını açıkladı.

ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir ABD saldırısının "daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını" söyledi.

Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya Kimyasal Silahları Önleme Örgütü gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarını yalanladı.

Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.