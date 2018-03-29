Rusya'dan 'Skripal' açıklaması: Türkiye sorumlu davrandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında casus krizinin ardından Rusya'ya yaptırımda bulunmaması sebebiyle Türkiye'nin "sorumlu davrandığı" söylendi.

Eski Rus ajan Sergei Skripal'ın İngiltere'de sinir gazı saldırısına uğramasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya'yı sorumlu gördüklerini açıklamıştı.

İngiltere yönetimi, Rus diplomatları sınır dışı ederek, diğer Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden de ortak tavır almalarını istemişti.

Türkiye, İngiltere'nin çağrısına uymayarak, Rusya'ya karşı adım atmamıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, "Skripal vakası" gerekçesiyle sınır dışı kararı almadığını belirtti.

Rus sözcü Türkiye'nin tavrı için "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.