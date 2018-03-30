Rusya'dan sınır dışı misillemesi

Moskova, ABD'nin 60 diplomatı için sınır dışı kararını açıklamasının ardından, 19 ülkenin 49 diplomat ve 1 askeri ateşesinin gönderileceğini duyurdu.
Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Çekya: 3 diplomat
Almanya: 4 diplomat
Ukrayna: 13 diplomat
Moldova: 3 diplomat
Romanya: 1 diplomat
Norveç: 1 diplomat
İspanya: 2 diplomat
Hırvatistan: 1 diplomat
Danimarka: 2 diplomat
İrlanda: 1 diplomat
Kanada: 4 diplomat