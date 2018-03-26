Rusya'dan sınır dışı kararlarına yanıt

ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına, Rusya da benzer şekilde karşılık verecek.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Öte yandan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, 'ABD sadece güçten anlar' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.