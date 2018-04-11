Rusya'dan sert açıklama: ABD üsleri vurursa derhal karşılık vereceğiz

Suriye'de 'kimyasal silah' iddiası sonrası ABD tehditleri sürerken, Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, ABD’nin Suriye’de Rus ordusunun bulunduğu üsleri vurması halinde karşılık vereceklerini açıkladı.

Sputnik’e konuşan Serebrennikov, ABD’nin Duma kentinde olduğu iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık hava saldırısı yapması beklendiğinden, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssü ve Tartus donanma üssünün yanı sıra Rus askerlerinin sıkı bir şekilde korunduğunu belirtti.

Serebrennikov "Daha önce Savunma Bakanlığı’mızın da belirttiği gibi, Hmeymim ve Tartus’taki Rus askeri üsleri sıkı bir koruma altında. ABD’nin olası bir hava saldırısı durumunda askerlerimizin hayatları tehlikede olmayacak. ABD’nin bunu anladığını düşünüyorum. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz, zira aksi takdirde Rusya olarak derhal yanıt vereceğiz. Rusya Genelkurmay Başkanlığı da bunu belirtti" ifadelerini kullandı.

