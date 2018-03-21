Rusya'dan 'Sergey Skripal' açıklaması

Rus Dışişleri, eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili tüm büyükelçileri toplantıya çağırdı. Dışişleri'ne bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, toplantıda İngiltere'nin topraklarındaki bir terör saldırısından kendisini koruyamadığını ya da olayın arkasında olduklarını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bir açıklama daha geldi.

Dışişleri'ne bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, toplantıda İngiltere'nin topraklarındaki bir terör saldırısından kendisini koruyamadığını ya da olayın arkasında olduklarını söyledi.

Vladimir Yermakov, "İngiltere yönetimi giderek daha da asabileşmeye başladı. Bu genel anlamda anlaşılır bir durum. Zaman ilerliyor. Kendi kendilerini çıkmaza soktular. Giderek artan sorulara nihayetinde cevap vermek zorunda kalacaklar" dedi.

"RUSYA'NIN BU OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOK"

Yermakov, "Salisbury'de Skripaller'e yapılan saldırının yalan ve hukuk dışı bir macera olduğu gittikçe daha da açığa çıkıyor. Yapılacak tek şey olayın arkasında kim olduğunu, amacının ne olduğunu açığa çıkarmak. Ancak tek bir şey net: Rusya'nın bu olayla hiçbir alakası yok. En azından şu nedenden: Rusya için böyle bir macera kabul edilemez, bu bizim için hiçbir açıdan kârlı değil" dedi.

Yermakov, "Basit bir mantıkla şu iki şey söylenebilir: İngiliz yönetimi ya topraklarındaki bir terör saldırısını önleme becerisine sahip değil ya da saldırıyı doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri düzenledi" sözlerini sarf etti.

Yermakov, ortada İngiltere topraklarında bir Rusya vatandaşına (Yuliya Skripal) saldırının söz konusu olduğunu vurguladı.