Rusya’dan S-400’ün ortak üretimine dair açıklama

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un genel müdürü Mihelev, Ankara ile S-400’lerin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport'un genel müdürü Aleksandr Miheyev, S-400’ün belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine ilişkin Ankara ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Mihelev, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Ankara ile S-400'ün belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor” dedi.

Mihelev, Türkiye ile helikopter mühendisliği, havacılık ve hava savunma sistemleri alanında temasları genişletmeyi planladıklarını da belirtti.

S-400 sistemlerinin teslimatıyla birlikte Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendiğini belirten Mihelev iki ülke arasında “tam bir güven” oluştuğu değerlendirmesini yaptı.

