Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye anlaşmaya uyuyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin S-400 anlaşmasına uyduğunu belirterek anlaşmanın bozulmasına ilişkin şu an için bir kaygı taşımadıklarını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin S-400 anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek "Bunun dışındaki her şey söylenti" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Rus basınına konuşan Borisov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan ve son dönemde sıkça gündeme gelen S-400 füze savunma sistemleri anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Borisov, "Şu ana dek Türkiye, anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlılığını koruyor ve onları nizami şekilde yerine getiriyor. Bunun dışındaki her şey söylenti" dedi.

Rusya'nın anlaşmanın bozulmasına ilişkin kaygı taşıyıp taşımadığı sorusuna ise Borisov, "Şu an için böyle bir kaygımız yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mart ayı başında Ankara'nın S-400 alımına yönelik anlaşmanın tamamının yerine getirileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Washington'da yaptığı açıklamada S-400 anlaşmasından geri dönüş olmadığını kaydetmişti. ABD'nin "son bir Patriot önerisinde bulunduğunu" kaydeden Çavuşoğlu, "ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" demişti.

