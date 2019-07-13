Rusya'dan S-400 açıklaması: ABD bu gerçekle barışmalı

Rusya'da Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, S-400 sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı. Kosaçev, 'Türkiye ile işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor' açıklamasını yaptı.

Rusya'da Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, S-400 sevkiyatına ve ABD'nin konuya tepkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre Kosaçev, “ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor” yorumunu yaptı.

S-400 sevkiyatının Rusya ile Türkiye arasında askeri alanda işbirliği sonucunda gerçekleştiğini belirten Kosaçev, "“Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor” dedi.