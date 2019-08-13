Rusya'dan radyasyon açıklaması: Trump’ı değil, resmi kurumları dikkate alın

Rusya resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, geçen hafta gerçekleşen patlamanın ardından radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olay sonrası bölge halkının güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını söyledi. Peskov, ABD Başkanı Trump’ın patlamanın Burevestnik kruz füzesi ile ilgili olduğu iddialarını değil, sadece resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı.

Rusya'nın resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde geçen hafta bir askeri üste füze motoru ünitesinin testi sırasında gerçekleşen patlamanın ardından radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu konuda ekleyecek bir şeyim yok. Sadece tüm yetkili birimler tarafından Rusya vatandaşlarının güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili bir şüphe olmasın” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın patlamanın NATO’nun Skyfall olarak adlandırdığı Burevestnik kruz füzesi ile ilgili olduğu iddialarına ilişkin de şu yorumu yaptı: “Ne yazık ki görevlilerimizin ölümüne, kahramanca ölümüne yol açan denemeyi gerçekleştiren kurum bununla ilgili açıklamayı yaptı. Bununla ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Kurumlarımızın yaptığı açıklamaları dikkate alın.”