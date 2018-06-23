Rusya'dan 'ÖSO, Suriye ordusuna yardım etti' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun, ülkenin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinde bine yakın El Nusra Cephesi saldırısını ÖSO müfrezelerinin yardımıyla püskürttüğünü ileri sürdü. Suriye Arap Haber Ajansı'ndan konuyla ilgili geçilen haberlerdeyse böyle bir bilgiye yer verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun, ülkenin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinde bine yakın El Nusra Cephesi saldırısını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte püskürttüğünü iddia etti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nin geçtiği haberlerdeyse böyle bir bilgiye yer verilmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun operasyonunda 5 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 19 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye askerlerinin savunma savaşı verdiği belirtilirken, ülkenin güneyindeki yerleşim bölgelerinde yaşayanların da teröristlerce vurulduğu ifade edildi.

'ÖSO, RUSYA'NIN UZLAŞTIRMA MERKEZİ'NE BAŞVURDU'

Bakanlığın açıklamasında, operasyon öncesinde ÖSO’nun, Suriye’nin meşru hükümetinden yana tavır aldığı ve Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi aracılığıyla Şam’a yardım teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, bazı bölgelerde Suriye ordusunun ÖSO müfrezeleriyle birlikte El Nusra militanlarını püskürttüğü ifadelerine yer verildi. Sivil ölümlerinin önüne geçmek için önlemler alındığı ifadesi de açıklamada yer aldı. Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bölgedeki saldırıların püskürtülmesiyle ilgili haberlerinde ÖSO'nun dahliyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ'NDE EL NUSRA

Sputnik’in haberine göre, Suriye ordusunun bölgedeki teröristlere karşı başlattığı operasyonun ardından gerilim tırmanırken, ABD’nin BM elçisi Rusya’yı, Şam’ı ülkenin güneybatısını “istikrarsızlaştıracak” eylemlerini durdurmaya ikna etmeye çağırmıştı.

Suriye topraklarının büyük bir bölümü hükümet tarafından geri alınırken, ABD’nin kontrolünde bulunan güneybatıda cihatçı teröristlerin etkinliği devam ediyor.

Nisan ayında Sputnik’in askeri diplomasi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, El Nusra ülkenin güneyinde Rusya-ABD-Ürdün tarafından oluşturulan “gerilimi azaltma bölgesi”ni Suriye hükümetinin ihlal ettiği iddiasıyla hükümet güçlerine karşı ortak bir saldırı gerçekleştirilmesini savunuyordu. El Nusra’nın ABD’nin desteğini de alarak bu bölgede özerk bir devlet kurmayı amaçladığı da belirtilmişti.

Suriye’de Astana görüşmelerinin bir sonucu olarak dört yerde “gerilimi azaltma bölgesi” oluşturulmuştu. Ülkenin güneyindeki “gerilimi azaltma bölgesi” Dara ve Kuneytra bölgelerinin bazı kısımlarını içine alıyor.