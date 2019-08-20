Rusya’dan nükleer gözlemciye: Görecek bir şey yok, seni alakadar etmez

Rusya, ülkenin kuzeyinde gerçekleşen nükleer kazanın ardından gözlem yapmak isteyen Avusturya merkezli örgüte ‘test kazaları sizi alakadar etmez’ cevabı verdi.

Rusya, uluslararası bir örgütün nükleer testleri gözlemlemesini yasakladı. Bu ayın başlarında kuzey Rusya'daki askeri bir test kazasının ardından gözlem yapmak isteyen kuruma yönelik “test kazaları sizi alakadar etmez” cevabını veren Rusya, nükleer kazaya yönelik verilerin paylaşılmasının kendi inisiyatiflerinde olduğunu duyurdu.

Viyana merkezli Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması Örgütü (CTBTO) dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın kuzeyindeki patlamaya en yakın iki Rus izleme sahasının patlamadan sonraki günlerde çevrimdışı kaldığını ve kısa bir süre sonra Rusya'nın bunlarla dair şüpheleri gidermediğini açıkladı.

Rusya’nın nükleer firması Rosatom, 8 Ağustos’taki patlamada 5 nükleer çalışanının Rusya’nın kuzeyindeki roket motoru testi sırasında meydana gelen patlamada öldüğünü açıklamıştı.

Interfax haber ajansına konuşan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin nükleer çalışma yapan alanlarından CTBTO'ya veri iletiminin gönüllülüğe dayandığını ve 8 Ağustos kazasının CTBTO’yu alakadar etmediğini söyledi.